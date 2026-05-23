タレントの岸明日香（３５）がデビュー１５周年イヤーに突入し、節目に現在地を提示する５年ぶり５冊目の写真集「Ｔｒａｊｅｃｔｏｒｙ」（ワニブックス）を、２２日にリリースした。タイトルは英語で「軌跡」、「歩み」を意味する。長らくグラビア界の第一線を走り「こだわりは強い方」と自負するグラビア論とともに、岸の「Ｔｒａｊｅｃｔｏｒｙ」を聞いた。写真集の表紙はまさかのすっぴん！初日の１カット目に撮影したもの