フィギュアスケートペアで選手として活躍し、解説で人気を博す高橋成美さんが２２日、自身のインスタグラムに新規投稿。卓球女子で３大会連続メダリストの石川佳純さんと対談したことを明かした。雑誌「Ｎｕｍｂｅｒ」の連載「石川佳純のあなたに会いたい」で実現した対談。高橋さんは「石川佳純ちゃんと対談させていただきました！時間を忘れてしまうほどの楽しい時間佳純ちゃんとだから話せる話題盛りだくさん！！是非読ん