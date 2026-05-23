ダンスボーカルユニット・新しい学校のリーダーズのKANONさん（24）が2026年5月16日、自身のインスタグラムを更新。ドレスアップしたミニ丈ワンピースのコーデを披露した。「このルックがとても大好き」KANONさんは、「私もまだ見たことのなかった私を沢山引き出してくれたこのルックがとても大好き」といい、ブラウンのミニ丈ワンピを着こなす姿やさまざまなポーズをとるショットを投稿した。ふだんはストレートのロングヘアのKAN