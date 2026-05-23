先生と友だちと「対人関係の悩みごと」とおうちサポート 友だちとのトラブルが起こることも 小学校では、多かれ少なかれ、友だちとのトラブルはあるものです。ささやかな行き違いから小競り合いになった、悪気はなかったけれど相手はいやがりケンカになった、ちょっとふざけていたことがヒートアップしてケンカになったなど。 こうしたら相手はどう思うだろうと相手の気持ちを考えるのが難しかったり、相手