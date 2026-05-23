「街ねこウォッチング」って？【おすすめの場所と時期】 屋外で暮らす猫たちは、人や車の多い場所にはあまり出てこず、昼間は路地裏や駐車場などにいることが多いです。夜になると、いろいろな場所にも出没します。 おすすめの時期は春と秋。ぶらぶらと散歩しつつ、猫を見るには最適です。暑くて日差しの強い夏や寒い冬は、覚悟が必要です。どの季節も、猫の気持ちになって一番「居心地の良い場所」を探していると、猫がい