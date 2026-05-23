来週の主な予定日銀国際会議＆レイキャビク米PCEと豪CPINZ政策金利介入実績 ・日銀国際会議とレイキャビク会議各中銀高官発言相次ぐ、27日植田総裁 ・外国為替平衡操作実施状況大型連休中の介入額は最大10兆円規模と推計 ・米4月PCE価格指数戦争による原油高で伸び加速の見通し、年内利上げ観測 ・NZ中銀政策金利インフレ・金融政策見通し公表、早期利上げ示唆の可能性 ・豪4月消費者物価中銀は利上げ一