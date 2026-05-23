１８日からの週は、ドル高圏で一進一退の値動き。米長期金利動向と中東情勢を軸に、為替市場が「ドル高・円安基調」と「地政学リスクによる揺り戻し」の綱引きとなった。週初は、最近の強い米インフレ指標を受けた米長期金利の上昇を下支えに、ドル円は159円台を中心に底堅く推移。日本では補正予算前倒し観測が財政赤字懸念を強め、円売り圧力を補強した。一方で、米国によるイラン産原油制裁の一時免除提案や、トランプ大統領