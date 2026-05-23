タレントの王林（28）が23日までに、自身のインスタグラムを更新。オフショットをアップした。「お気に入りアイテムにつつまれて夏先取りBBQしたら寒くてたえられなかった日」と書き出した王林。浜辺でのショットをアップした。美しい腹筋を露わにしたスタイルでファンを魅了。ファンからは「スタイル良すぎる」「誰やこの嫌味のないパリピは…と思えば王林ちゃん」「めっちゃお綺麗ですよ」「夏を感じる」「王林ちゃん可