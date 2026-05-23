サッカー元日本代表・柿谷曜一朗が、知られざるJリーグのシビアな給料事情を暴露。生々しいシステムに、オードリー・若林正恭が「バラエティにもほしい」と身を乗り出す一幕があった。【映像】サッカー元日本代表・柿谷、美人妻との結婚写真『しくじり先生 俺みたいになるな!!』は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ。5