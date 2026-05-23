元AKB48のタレント・柏木由紀（34）が23日までに自身のインスタグラムを更新。和装を公開した。「『三重においーさ 伊勢参宮街道おかげ旅（全6話）』」と書き出した柏木。「十二単を着させていただきました！」とつづって美しい和装を披露した。「三重県津市にあるおやつカンパニーのテーマパーク『おやつタウン』もとっても楽しかったです」と添えた。ファンからは「まるで平安時代からタイムスリップして現れたように美