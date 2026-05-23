気温が上がってくると、涼しい半袖が恋しくなる。でも、どうしても気になるのが腕の日焼けだ。日傘を差していても地面からの照り返しは防げず、かといって長袖を羽織るのは暑い。そんな時に便利だったのが、最近増えている「つけっぱなしでも気になりにくい」アームカバー。通勤や買い物のときもサッと使いやすく、いまは“夏の定番アイテム”として取り入れる人も増えている。【写真】「半袖の日はこれ必須！」の声も通勤から