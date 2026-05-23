食事会を苦手としている高市総理大臣ですが、22日夜は総理公邸で自民党の参議院幹部と会食しました。会食は約1時間半行われ、自民党の松山参院議員会長、石井参院幹事長ら参議院の幹部が出席しました。松山氏によると高市総理は、参議院は「日頃、少数与党の中で大変苦労をいただいている」と労をねぎらい、松山氏らは、後半国会の法案成立に向け「一致結束して頑張りたい」と伝えました。松山参院議員会長：（Q.お土産ありました