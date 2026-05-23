銀座コージーコーナーは、2026年5月23日から31日まで、全国の生ケーキ取扱店で「Wシュー（クリーム＆カスタード）」のホイップクリームを増量して販売します。9日間限定の贅沢バージョン定番人気の「Wシュー（クリーム＆カスタード）」が、期間限定で生クリーム入りホイップクリームを通常仕様より50％も増量して登場。渦巻き状に高く絞り出したインパクト満点のビジュアルに仕上がっています。ミルク感とコクのあるホイップクリー