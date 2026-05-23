「すし銚子丸」「すし銚子丸 雅」は、2026年5月23日から6月21日まで感謝祭を開催します（一部店舗を除く）。平日も土日も、お得が盛りだくさん期間中、日頃の感謝を込めた特別価格でのメニュー展開とアプリ会員向けのキャンペーンが多数実施されます。平日限定！ 人気ネタが週替わりで半額今回の目玉企画となる週替わりの「平日半額」。対象のネタと期間は以下のとおりです。・第1週：5月25日から29日「オーロラサーモン」が、通常