「これ、時間あるときでいいから、お願い」――上司や先輩から、こう声をかけられたとき。あなたは何と返しているだろうか。実はこの“とっさの一言”こそが、半年後にあなたが「任せられる人」になれるかどうかを決定づけている。新卒からITコンサルタントとして20年、数百人の若手・中堅を見てきた著者の話題書『ゼロからスタートする人のための6か月で結果を出す仕事術』では、デキる人がこの場面で「絶対に口にしない言葉」を