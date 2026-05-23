中東情勢の混乱などを背景に、長期金利が上昇している。金利上昇の局面で気になるのが、住宅ローンだ。住宅ローンには、変動金利型と固定金利型があるが、どちらを選べばよいのだろうか。複雑な仕組みをわかりやすく解説するとともに、今注意したいポイントを見ていこう。（ファイナンシャルプランナー〈CFP〉、生活設計塾クルー取締役深田晶恵）長期金利は29年半ぶりの高水準！今「住宅ローン選び」で絶対やってはいけないこと