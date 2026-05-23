今回は、新緑が美しい季節を迎えた鎌倉をシェアサイクルを乗り継いで巡ります！《出演》佐藤和奏（シューイチ★セブンリポーター）佐藤真知子（日本テレビアナウンサー）★2000本の竹が美しい！新緑スポット「報国寺」所在地：神奈川県鎌倉市浄明寺2丁目7-4拝観時間：9:00〜16:00拝観料：高校生以上400円小・中学生200円抹茶(干菓子付)600円★5種類のだしを使用！絶品だし巻き玉子の専門店「鎌倉だし巻き