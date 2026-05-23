3度の負傷による出遅れを取り戻すかのように、ドラ1ルーキー・立石の勢いが止まらない。19日中日戦のデビューから3試合連続の安打。デビュー4試合連続安打なら、16年の高山俊に並ぶドラフト制後（66年以降）の球団新人記録になる。22日の巨人戦ではプロ初の3安打猛打賞。23日に2試合連続達成なら、阪神の新人では19年の近本が6月と8月の2度記録して以来7年ぶり。プロ初猛打賞から2試合連続は、57年の並木輝男以来69年ぶり、2