2人の投手が連敗をストップできるかに注目したい。ヤクルト・高梨はここまで3勝1敗と勝ち星が先行しているが、DeNA戦となると分が悪い。最後の勝利は5年前の21年4月15日で、同年5月1日から8連敗中だ。敵地・横浜スタジアムでも6連敗中で救援登板を含め10試合勝ち星がない。それでも今季は3月29日の登板で6回1失点。勝敗こそつかなかったが粘りの投球を見せた。2位・阪神とのゲーム差は0・5。首位をキープするためにも高梨の天