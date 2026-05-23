熊本河川国道事務所によりますと、九州中央自動車道の小池高山IC～山都通潤橋ICで、定期的な点検・補修工事が行われます。 これに伴い、小池高山IC～山都通潤橋IC間の上下線が、“夜間”全面通行止めとなります。 ＜通行止めの概要規制区間＞九州中央自動車道小池高山IC～山都通潤橋IC（上下線） ＜規制予定期間＞5月25日（月）夜～5月29日（金）朝※雨天延期時の予備期間：6月1日（月）夜～6