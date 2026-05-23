◇セ・リーグ阪神7─4巨人（2026年5月22日東京ドーム）7―0リードが7回を終えると7―4。誰しも阪神がつい2日前（20日中日戦・甲子園）にやってのけた逆転劇を思い浮かべたはずである。ただし、今回の阪神は追われる側だった。悪夢の逆転負けという恐怖に似た嫌な空気も漂ったろう。そう、野球は怖い。監督・藤川球児は試合後、開口一番「タフでしたね」と言った。「燃えている」と語っていた伝統の一戦に「やっぱり厳