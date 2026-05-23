サッカー元日本代表の柿谷曜一朗氏（36）が22日深夜放送のテレビ朝日「しくじり先生俺みたいになるな！！」（金曜深夜0・45）にゲスト出演。高校1年生でプロ契約した後に、直面した厳しい現実を振り返る場面があった。4歳からセレッソ大阪のジュニアチームに所属。小学2年生の時から飛び級で練習に励み、小学6年生の時にはU-12日本代表に初選出。中学2年生の時にはU-18のユースでプレーするようになった。その他にもアーセナ