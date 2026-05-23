ソウル市内の高層マンション＝2026年4月（共同）韓国の首都ソウルや周辺の住宅価格が高騰し庶民が苦しむ中、李在明大統領が不動産価格の抑制に本腰を入れている。「投機目的は徹底的に封じ込める」と宣言し、融資の規制強化に踏み切った。最大野党は批判するが、マイホームを諦めていた市民の間には値下がりへの期待感が出始めた。（共同通信ソウル支局＝井上千日彩）「不動産投機を放置すれば国が滅びる」。李氏は2026年3月下