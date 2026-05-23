女優の安達祐実（44）が23日までに自身のインスタグラムを更新。近影が話題を呼んでいる。「@torico_wear 春夏の新作！第一弾！」と書き出した安達。自身のアパレルブランドの新作を着用した写真をアップした。「少しフォーマルな雰囲気で着ると、より可愛いゲームシャツ」「サロペットは敢えてマニッシュに着るのが好き」「コーディネートのハズシにも良い猫ちゃんキャップ」とこだわりを紹介。ファンからは「童顔すぎて