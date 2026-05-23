スノボ・スロープスタイル金の深田茉莉ミラノ・コルティナ五輪でスノーボード女子スロープスタイルで金メダルを獲得した深田茉莉（トヨタ自動車）が21日、自身のインスタグラムを更新。春の勲章・褒章伝達式に出席したことを報告した。和装で出席した実際の写真を公開すると、雪上とは“激変”した姿に、ファンから反応が相次いでいる。黄色の着物で優雅に決めた。深田は自身のインスタグラムで「このたび、紫綬褒章を受章しま