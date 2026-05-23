娘の殺害容疑で逮捕10年前、20年前、30年前に『FRIDAY』は何を報じていたのか。当時話題になったトピックをいまふたたびふり返る【プレイバック・フライデー】。今回は20年前の’06年5月26日号『平塚アパート5遺体事件愛欲と金欲の54年間のナゾに迫った鬼母容疑者「〓1美人ホステス時代」とそれからの「狂気人生」』を取り上げる。‘06年5月1日、神奈川県平塚市でアパートの1室から5人の遺体が発見されるという異様な事件が起