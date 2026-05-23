初めての支援センターで娘が大泣きし、周囲の目を気にして焦る女性。泣く泣くわずか10分で帰ろうとしたそのとき、思いがけない一言に救われます。居場所への不安がほどけた瞬間とは──。今回は筆者の友人から聞いた、心温まるエピソードをご紹介します。 支援センター これは娘を出産してから初めて、近所にある支援センターを利用したときのお話です。 寒い季節に出産したこともあり、なかなか