ドナルド・トランプ米大統領の長男ドナルド・トランプ・ジュニア氏の元妻ヴァネッサ・トランプ（48)が、自身のインスタグラムで乳がんと診断されたことを明らかにした。今週初めに医療処置を受け、現在は専門医と共に治療計画に取り組んでいるという。 【写真】密着度がすごっウッズの胸に全身をうずめるヴァネッサ ヴァネッサは「最近、乳がんと診断されました」「これは誰も予期しないニュースですが、医療チ}