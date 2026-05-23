俳優の鶴見辰吾が22日、自身のインスタグラムを更新。舞台で共演中の女優や駆けつけた友人俳優との2ショットをアップした。 【写真】息ぴったりの「金八」レジェンド生徒夫婦背景もイケてる 6日から都内で上演中の舞台「リプリー」に出演している鶴見。稽古の様子をうかがわせる投稿や共演者との食事なども投稿していたが、この日、まずは俳優・冨家ノリマサとの楽屋前での写真を披露。「公演中のリプリーにノ