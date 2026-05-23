コロンビア、セルビア、ホンジュラスと同じグループLに組み込まれた日本サッカー協会は5月21日、カタールで開催されるFIFA U-17ワールドカップ2026のグループステージで、U-17日本代表が南米U-17王者コロンビア代表、セルビア代表、ホンジュラス代表と同じグループLに組み込まれることが決定したと発表した。国際サッカー連盟（FIFA）がスイスのチューリッヒにあるFIFA本部で組み合わせ抽選会を行い、公式サイトで発表した。大