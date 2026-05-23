横浜で6月5日から11月30日まで開催されるイベント『緊急指令！ウルトラマルチバース 地球防衛大作戦 in 横浜赤レンガ倉庫』で体験できるコンテンツとして、『ウルトラマン』の科学特捜隊員として参加できる「ミッション」や、横浜の街並みを背景にした「ウルトラARフォトスポット」などが発表された。【写真】デカっ！イベントにARで登場するウルトラマンテオまた、「ウルトラARフォトスポット」では、7月4日から放送予定の『