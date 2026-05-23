フリーアナウンサーの徳光和夫さんが２３日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組では、「我が青春の歌謡曲」のコーナーでこの日が「ラブレターの日」であることを紹介し、８０年代前半にアイドルとして爆発的な人気を獲得し現在活動休止中の歌手の河合奈保子が１９８１年１２月にリリースした「ラブレター」を流した。徳光さんは河合がかつて同局