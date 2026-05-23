佐賀市で16日、空を舞う帯のようなものがカメラに捉えられた。正体は強風で飛ばされた農業用ビニールとみられ、電線に絡まれば停電を引き起こす恐れもある。見かけた場合は電力会社に連絡するよう呼びかけられている。「一反木綿」のように空を舞う物体佐賀市で16日、上空をひらひらと舞う、帯のようなものが撮影された。様子を見ていた人は、「一反木綿っぽいね」と話していた。妖怪の「一反木綿」のようにも見えるが、正体は強風