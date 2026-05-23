2024年パリパラリンピックでの日本の金メダル獲得も記憶に新しい「車いすラグビー」の世界を舞台に、迫力の試合シーンや、再起のため奮起する選手たちが描かれているTBS日曜劇場『ＧＩＦＴ』。企画・演出を手がける平野俊一監督は、本作の制作にあたり徹底したリサーチを重ねてきた。【写真で見る】山田裕貴や本田響矢が車いすラグビーで躍動！・・・ドラマ 『ＧＩＦＴ』最新場面写真などその過程で見えてきたのは、普段見過ごされ