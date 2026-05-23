◇ナ・リーグドジャース―ブルワーズ（2026年5月22日ミルウォーキー）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が22日（日本時間23日）、敵地でのパドレス戦の試合前に取材に応じ、スタメンを外れたウィル・スミス捕手（31）に言及した。「ここ数週間、ウィルはかなり頑張り続けていたと思う。かなり多くマスクをかぶっていたしね。それに、今はスイングを調整している最中だと思う。だから、私としては2日間休みを与えた