ベトナムのサンドイッチ「バインミー」の専門店が続々登場し、大手バーガーチェーンも参入するなど注目が高まっています。 【写真を見る】なぜ？シュワシュワ溶ける「バスボム」人気…“中からフィギュア”や“美容系”も続々【THE TIME,】そろそろ食べとく？バインミーバゲットで肉やパクチー、大根＆人参のなますなどを挟んだベトナムのソウルフード「バインミー」週末には長い行列ができる『バインミー★サンドイッチ』（