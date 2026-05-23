“働く女性のバイブル”として世界中で愛され続ける映画『プラダを着た悪魔』（2006年）。その続編となる『プラダを着た悪魔２』が大ヒット上映中だ。【動画】『プラダを着た悪魔２』本予告映像5月1日に公開された本作は、5月17日時点で動員227万2014人、興行収入34億円を突破。TOHOシネマズによるオンラインアンケート（調査期間：5月12日〜18日）では、鑑賞者の92％が「非常に良かった」「良かった」と回答し、46％が「もう