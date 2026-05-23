北海道・苫小牧市で22日夜、3人が乗っていた乗用車が中央分離帯の立ち木に衝突して横転し、10代から20代の男女2人が死亡しました。22日午後8時40分ごろ、苫小牧市北星町で乗用車が中央分離帯に乗り上げて、立ち木に衝突しました。衝突のはずみで乗用車は横転し、消防などによりますと乗っていた男女3人が一時、車内に閉じ込められました。この事故で、車を運転していた20代男性と助手席にいた10代の女性が意識のない状態で病院に運