30年で売上を250倍にしたカリスマベンチャー農家の澤浦彰治氏の著書、『農業で成功するために本当に大切なこと』の刊行を記念して、久松達央氏との対談が実現。その様子を、前後編でお届けします。（文／石井晶穂）働きたい人は働ける仕組みをつくる久松達央（以下、久松）：「働き方改革」は、澤浦さんの本でも、僕の本でも取り上げている共通のトピックですね。個人的には、今の日本社会の病理のひとつだと思っているんです。