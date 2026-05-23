高市首相（自民党総裁）が、４月の今年度予算成立以降、党幹部らと相次いで会食している。政権発足直後は会合を避けてきたが、コミュニケーションを増やすことで党内融和と政権基盤の強化を図る狙いがあるとみられる。（桜木優樹、長谷部駿）首相は２２日夜、党参院幹部らを首相公邸に招き、食事を共にした。松山政司参院議員会長、石井準一参院幹事長らに加え、官邸側からは木原官房長官と佐藤啓官房副長官が参加した。予算