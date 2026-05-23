実家への帰省中などに、親から「今の年収はどれくらいなの？」と聞かれた経験がある人もいるかもしれません。例えば「年収500万円くらい」と答えた際に、「40代ならもう少し高いイメージだった」と言われ、同年代と比べてどうなのか気になった人もいるでしょう。 ニュースなどでは「平均年収○○万円」といった話題を目にする機会がありますが、実際には、勤務先の業種や地域、雇用形態、家族構成などによって