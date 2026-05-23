今村聖奈騎手が、オークスでジュウリョクピエロとのコンビで女性騎手史上初のクラシック制覇へ挑む。前哨戦の忘れな草賞では、後方待機から直線で大外一気。豪快なごぼう抜きで強烈なインパクトを残した。大舞台でも再び末脚炸裂となるか――競馬史に名を刻む“史上初”の快挙へ、大きな期待が集まっている。【忘れな草賞】今村聖奈・ジュウリョクピエロの大外一気炸裂史上初快挙に期待高まる●今村聖奈 今週の騎乗馬・5月16日（