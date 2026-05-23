毎年、気に入ってくれたのか、縁起のいいとされるツバメが私の装蹄所にやって来てくれます。そのツバメ一家、今週から卵を温め出したので、仕事の合間にそろそろネットを貼ったりして、外敵のカラスから守る対策をしないといけません。新馬戦ももうすぐ。来年のクラシックを目指して、2歳馬が続々と入厩しはじめています。クラシックレースは生涯一度のレース。その頂点はダービーですが、牝馬ではオークスとなるのでしょうか