歌手で女優の鞘師里保が18日から22日にかけて、ニッポン放送の番組『大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所』（ニッポン放送／毎週月曜〜金曜 21時50分〜21時57分）にゲスト出演した。番組はポッドキャストにて配信さてれいる。 2011年、当時12歳でモーニング娘。9期メンバーとしてデビューした鞘師さん。2015年の卒業後はニューヨークへダンス留学し、2020年から芸能活ログインして続きを読むThe post 鞘師里保、モーニング