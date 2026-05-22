名古屋発アイドルグループ・SAKURA GRADUATIONが、あっとほぉーむカフェ 名古屋大須本店にて、同店のオープン1周年記念コラボイベント「卒業スペシャルお給仕」を開催することが22日、わかった。 本イベントは、同店のオープニングメイドとして研修とお給仕を経験したメンバーの“あおぴょん”（Aoi）さんと“みーぴょん”（Mirei）さんの卒業スペシャル企画として実施される。現役のアイドルグルーログインして続きを読むThe post