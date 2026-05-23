ガールズグループAOA出身のジミンが、ラフな自宅ショットで注目を集めている。無防備な姿からのぞく“ボリューム感”が視線を奪った。【写真】ジミン、無防備な“ボリューム感”ジミンは最近、自身のSNSを通じて複数の写真や動画を公開した。公開された写真には、自宅と思われる室内空間で、リラックスした時間を過ごすジミンの姿が収められていた。ジミンは、グレーのジップアップパーカーを着用したナチュラルなスタイリングで、