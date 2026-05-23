空前の「保守ブーム」とも言われる現在、文芸評論家・富岡幸一郎氏が「真の保守とは何か？」を問う新著『保守のコスモロジー』(講談社)が刊行されました。ポピュリズムが進み、対話を通じた合意形成という保守の本質が見失われている今、歴史の中に保守思想の源流を探る注目評論です。本書の刊行を機に行われた、政治学者・中島岳志氏との対談を、「群像」2026年6月号より特別公開します。⇒前編「【中島岳志×富岡幸一郎】保守の