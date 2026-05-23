Nシリーズのポテンシャルを活かす5月21日、本田技研工業（以下ホンダ）の新しい小型EV『スーパーワン』（Super-ONE）が発売された。当日行われたメディア向け発表会では、『シティターボII』と並べたディスプレイも展開されている。【画像】先行予約は7000台超え！新小型EV『ホンダ・スーパーワン』全72枚発表会ではまず、同社日本統括部部長の川坂英生氏が日本市場のEV展開について説明した。新型EV『スーパーワン』（右）はシ