韓国発ネイルウェアブランド「FINGER SUIT（フィンガースーツ）」から、夏の光を閉じ込めたような「SUMMER POLISH COLLECTION 2026」が登場♡2026年5月15日より公式オンラインストアにて販売がスタートしました。みずみずしい透明感ときらめきを楽しめる全4種類のマグネットポリッシュは、この夏の指先を軽やかに彩ってくれる注目コレクションです。 夏を感じるコレクションテーマ 今回のコレ