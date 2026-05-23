今年2月に第1子の誕生を報告したタレントの加島ちかえ（37）が23日までに、自身のインスタグラムを更新。夫でタレントの城咲仁（48）と長女のお宮参りとお食い初めを行ったことを報告し、城咲とは1ヶ月ぶりに会ったことを明かした。【写真】「幸せのオーラが出てます！」スーツ＆着物姿で“ラブラブ”な2ショットを披露した城咲仁＆加島ちかえ加島は「先日の宮参りでジンチカ夫婦1ヶ月ぶりの再会 実は1ヶ月ほど、地元に帰って